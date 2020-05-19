Ограниченная экономическая активность и падение доходов населения могут во втором квартале спровоцировать в России более глубокий экономический спад, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.

Bloomberg: ВВП России в апреле сократился на четверть

Политика В Японии расследуют возможную утечку данных о ракетных разработках Министерство обороны Японии проводит расследование возможной утечки данных о ракетных разработках после хакерской атаки на Mitsubishi Electric (производитель электроники). 2

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Экономика В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 532

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