с чего всё началось

Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.

Общество Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России. 10

Спорт Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 3

Происшествия В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 43

Общество В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 3

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов. 92

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 67

Политика Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). 135

Общество Вильфанд прогнозирует жаркий 2020 год Нынешний год может попасть в ТОП-5 самых жарких, хотя рекорды по температуре воздуха гарантировать сложно, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 906

Общество В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов. 291

Политика Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки» Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине в Волгограде Волгоград, 27 апреля 2020, 20:39 — REGNUM По факту хлопка в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина, в Волгограде возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 27 апреля. 17

Экономика Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. 1,3K