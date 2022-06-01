Lenta.ruBloomberg: Венгрия настаивает на исключении главы РПЦ патриарха Кирилла из санкций ЕСВенгрия попросила Евросоюз (ЕС) исключить из списка лиц, добавленных в шестой пакет санкций против России, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Bloomberg.Lenta.ruПо информации Bloomberg, представители Венгрии выдвинули послам ЕС требования, «затягивающие» принятие шестого пакета антироссийских санкций.Комсомольская правдаОтмечается, что официальные лица Венгрии также выдвинули ряд технических требований относительно эмбарго на российскую нефть.RT на русскомВ конце мая Верховная Рада Украины обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против патриарха Кирилла, а также других представителей российской церкви.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградLife.ruRT на русскомDiscover24Центральная Служба НовостейКомсомольская правдаReadovka NewsАбзацРБКИА Красная ВеснаВечерняя МоскваГазета.RuREGNUMЭкономика сегодняПодробнее о событииBloomberg: Венгрия настаивает на исключении главы РПЦ патриарха Кирилла из санкций ЕСLenta.ru11:46Агентство Bloomberg: Венгрия выступила против введения санкций в отношении патриарха КириллаРадио Sputnik12:11Bloomberg: Венгрия выступила против санкций в отношении патриарха КириллаФАН11:47Bloomberg: Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в санкционный список ЕСТАСС12:27Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха КириллаRT на русском11:27Bloomberg: Венгрия пошла на конфликт с ЕС ради патриарха КириллаURA.Ru11:26Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении патриарха Кирилла из санкций ЕвросоюзаРИА Новости11:07Показать ещёОценить621Поделиться