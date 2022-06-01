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Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении главы РПЦ патриарха Кирилла из санкций ЕС

Венгрия попросила Евросоюз (ЕС) исключить из списка лиц, добавленных в шестой пакет санкций против России, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru
По информации Bloomberg, представители Венгрии выдвинули послам ЕС требования, «затягивающие» принятие шестого пакета антироссийских санкций.
Комсомольская правда
Отмечается, что официальные лица Венгрии также выдвинули ряд технических требований относительно эмбарго на российскую нефть.
RT на русском
В конце мая Верховная Рада Украины обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против патриарха Кирилла, а также других представителей российской церкви.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении главы РПЦ патриарха Кирилла из санкций ЕС
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Агентство Bloomberg: Венгрия выступила против введения санкций в отношении патриарха Кирилла
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Bloomberg: Венгрия выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла
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Bloomberg: Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в санкционный список ЕС
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Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла
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Bloomberg: Венгрия пошла на конфликт с ЕС ради патриарха Кирилла
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Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении патриарха Кирилла из санкций Евросоюза
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