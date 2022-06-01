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Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении патриарха Кирилла из санкций Евросоюза

Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза, передает
 агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости
О намерении применить к российскому предстоятелю запретительные меры ранее заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Московский Комсомолец
Также Венгрия выдвинула ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.
Говорит Москва
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе Брюсселя.
РБК

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