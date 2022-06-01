РИА НовостиBloomberg: Венгрия настаивает на исключении патриарха Кирилла из санкций ЕвросоюзаВенгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в список антироссийских санкций Евросоюза, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.РИА НовостиО намерении применить к российскому предстоятелю запретительные меры ранее заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Московский КомсомолецТакже Венгрия выдвинула ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.Говорит МоскваОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против главы РПЦ «инфернальны» и свидетельствуют о беспомощности и страхе Брюсселя.РБКЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЦарьградLife.ruЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняDiscover24РБКReadovka NewsИзвестияАбзацИА Красная ВеснаВечерняя МоскваREGNUMГазета.RuПодробнее о событииBloomberg: Венгрия потребовала не включать патриарха Кирилла в санкционный список ЕСТАСС12:27Агентство Bloomberg: Венгрия выступила против введения санкций в отношении патриарха КириллаРадио Sputnik12:11Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении патриарха Кирилла из санкций ЕвросоюзаРИА Новости11:07Bloomberg: Венгрия настаивает на исключении главы РПЦ патриарха Кирилла из санкций ЕСLenta.ru11:46Bloomberg: Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха КириллаRT на русском11:27Bloomberg: Венгрия пошла на конфликт с ЕС ради патриарха КириллаURA.Ru11:26Венгрия потребовала от Евросоюза не включать патриарха Кирилла в список санкцийКомсомольская правда12:09Показать ещёОценить876Поделиться