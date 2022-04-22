РИА НовостиBloomberg: Япония боится уходить из российской энергетической отраслиКак отмечается в материале, компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта "Сахалин-2".РИА НовостиПосле начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию.РИА НовостиВ Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы.РИА НовостиПрезидента США Джо Байдена обвинили в уничтожении США антироссийскими санкциями.РЕН ТВЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg узнало об опасениях Японии уходить из энергетических проектов РоссииИзвестия15:25СМИ заявило, что Япония боится выходить из российских проектов в области энергетикиОреанда-Новости15:08Bloomberg: Япония не хочет уходить из российского бизнесаОбщественная служба новостей15:18Bloomberg: Япония не хочет рвать связи с РФ в энергетической отраслиPravda.Ru15:09Bloomberg: Япония боится уходить из энергетической отрасли РоссииТУТ НЬЮС15:19Bloomberg: Япония боится уходить из российской энергетической отраслиРИА Новости14:48Показать ещёОценить23Поделиться