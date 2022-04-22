Будьте в Плюсе

Bloomberg: Япония боится уходить из российской энергетической отрасли

Как отмечается в материале, компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта "Сахалин-2".
РИА Новости
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию.
РИА Новости
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы.
РИА Новости
Президента США Джо Байдена обвинили в уничтожении США антироссийскими санкциями.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Bloomberg узнало об опасениях Японии уходить из энергетических проектов России
Известия15:25
СМИ заявило, что Япония боится выходить из российских проектов в области энергетики
Ореанда-Новости15:08
Bloomberg: Япония не хочет уходить из российского бизнеса
Общественная служба новостей15:18
Bloomberg: Япония не хочет рвать связи с РФ в энергетической отрасли
Pravda.Ru15:09
Bloomberg: Япония боится уходить из энергетической отрасли России
ТУТ НЬЮС15:19
Bloomberg: Япония боится уходить из российской энергетической отрасли
РИА Новости14:48

Интересное

Минобороны: на крейсере «Москва» погиб один военный, 27 членов экипажа пропали без вести

Один член экипажа крейсера «Москва» погиб и 27 пропали без вести в ходе борьбы за живучесть корабля.
Lenta.ru15:16

Ведущий Fox News Такер Карлсон предложил перед отправкой помощи проверить счета Зеленского

Ведущий Fox News Такер Карлсон возмутился решением американского президента Джо Байдена об отправке помощи Украине и призвал провести аудит финансов Владимира Зеленского.
РИА Новости13:55

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании могут платить за российский газ рублями, и это не будет считаться нарушением санкций, следует из документа Еврокомиссии, который был разослан государствам-членам ЕС.
Коммерсантъ10:18

ВС России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов

Вооружённые силы России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов, заявили в российском Минобороны.
RT на русском12:05

Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о дискредитации российской армии

Басманный суд Москвы арестовал до 12 июня публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу, подозреваемого по делу о дискредитации российской армии.
ТАСС14:01

Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг в 2022 году

«В 2022 году «Тинькофф» проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда», — говорится в заявлении банка в Telegram-канале.
RT на русском15:05

Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины

По данным военного эксперта Юрия Подоляки, накануне российские войска нанесли удар в Запорожской области и три в Днепропетровской.
Pravda.Ru04:17

Sony решила запустить обновлённую подписку PlayStation Plus раньше обещанного срока

Компания Sony сообщила, что запуск нового сервиса подписки PlayStation Plus состоится раньше, чем она обещала во время анонса.
iXBT.com13:02

В Минобороны назвали задачи второго этапа спецоперации на Украине

Миннекаев подчеркнул, что техническое превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины на суше, море и в воздушном пространстве очевидно.
ТАСС04:35

Польский генерал Скшипач обвинил Джонсона в разглашении военной тайны о тренировках ВСУ

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны.
Lenta.ru08:44