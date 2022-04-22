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Bloomberg: Япония не желает разрывать отношения с Россией в энергетической отрасли

В Японии не хотят покидать российские энергетические проекты из опасения, что место Токио займут другие крупные игроки.
RT на русском
Как отмечается в материале, компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта "Сахалин-2".
РИА Новости
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы.
РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной.
RT на русском

Подробнее о событии

Bloomberg: Япония опасается, что другие страны займут ее место в энергетическом секторе РФ
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