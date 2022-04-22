RT на русскомBloomberg: Япония не желает разрывать отношения с Россией в энергетической отраслиВ Японии не хотят покидать российские энергетические проекты из опасения, что место Токио займут другие крупные игроки.RT на русскомКак отмечается в материале, компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта "Сахалин-2".РИА НовостиВ Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы.РИА НовостиПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной.RT на русскомЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВПятый каналЭкономика сегодняPravda.RuФАНТелеканал 360°Life.ruСахалин и КурилыКомсомольская правдаГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииBloomberg: Япония опасается, что другие страны займут ее место в энергетическом секторе РФГазета.Ruвчера в 15:39Bloomberg: власти Японии боятся выходить из российских энергопроектов из-за других игроковLenta.ruвчера в 16:43Bloomberg: Япония не желает разрывать отношения с Россией в энергетической отраслиRT на русскомвчера в 16:33Bloomberg: Япония боится выходить из российских энергетических проектовLife.ruвчера в 15:50Bloomberg: власти Японии боятся выходить из российских энергопроектов из-за других игроковИзвестия18:10Bloomberg: Япония не хочет уходить из российского бизнесаОбщественная служба новостейвчера в 15:18Bloomberg: Япония боится уходить из российской энергетической отраслиРИА Новостивчера в 14:48Показать ещёОценить576Поделиться