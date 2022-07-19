Японская компания Nippon Steel Corp. приобрела груз сжиженного природного газа (СПГ) за максимальную в своей истории цену — речь идет о примерном эквиваленте 1400 долларов за тысячу кубометров, пишет Bloomberg.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотников ближнего и среднего радиуса действия по всей протяженности фронта в Донецкой народной республике (ДНР).
У бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев, заявила министр обороны Германии Кристина Ламберт во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм, передает Welt.