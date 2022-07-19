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Bloomberg: Япония приобрела груз СПГ на $135 млн по самой высокой цене в своей истории

Японская компания Nippon Steel Corp. приобрела груз сжиженного природного газа (СПГ) за максимальную в своей истории цену — речь идет о примерном эквиваленте 1400 долларов за тысячу кубометров, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
Поставка газа по рекордно высокой стоимости намечена на сентябрь, сделка состоялась на фоне мирового энергокризиса, усугубляющего конкуренцию стран за импорт топлива.
Lenta.ru
Сама Япония столкнулась с проблемами связанными с генерацией электричества и огромным спросом, а потому вынуждена соглашаться на покупку самого дорогого газа в своей истории.
NVL
Правительство уже призвало бизнес и обычных граждан сократить потребление электричества и задумывается над возвращением в эксплуатацию АЭС.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил, что Япония купила партию газа по самой высокой цене в своей истории
Газета.Ru12:20
Bloomberg: Япония приобрела груз СПГ на $135 млн по самой высокой цене в своей истории
Lenta.ru10:30
Bloomberg: Япония приобрела груз СПГ на сумму $135 млн по самой высокой цене в своей истории
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Bloomberg: Япония закупила самый дорогой СПГ в своей истории
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