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Bloomberg: Южная Европа и Средиземноморье тайно возобновили закупки российской нефти

Страны южной Европы и Средиземноморья тайно возобновили закупки сырой нефти из России.
Lenta.ru
По данным
 агентства, с 29 июля по 5 августа объём поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Чёрном морях в порты Италии достиг максимального уровня за последние семь недель.
Life.ru
Объем поставок российской нефти в Европу достиг максимальных значений за последние пять недель, сообщило агентство Bloomberg.
Телеканал 360°
Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости

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