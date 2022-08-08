Lenta.ruBloomberg: Южная Европа и Средиземноморье тайно возобновили закупки российской нефтиСтраны южной Европы и Средиземноморья тайно возобновили закупки сырой нефти из России.Lenta.ruПо данным агентства, с 29 июля по 5 августа объём поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Чёрном морях в порты Италии достиг максимального уровня за последние семь недель.Life.ruОбъем поставок российской нефти в Европу достиг максимальных значений за последние пять недель, сообщило агентство Bloomberg.Телеканал 360°Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.РИА НовостиЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaiReactorТелеканал 360°Life.ruПрофильГазета.RuLive24Экономика сегодняЯмал-МедиаРамблерФАНYakutsk.ruАБНПодробнее о событииBloomberg: Южная Европа и Средиземноморье тайно возобновили закупки российской нефтиLenta.ruвчера в 15:51Bloomberg: страны ЕС скрыто покупают нефть у РоссииInfinicaвчера в 15:12Bloomberg сообщил о тайных закупках Южной Европой нефти из РФИзвестиявчера в 14:44Bloomberg: страны Европы тайно скупают российскую нефтьURA.Ruвчера в 14:53Bloomberg проинформировал о тайных закупках Южной Европой нефти из РФАБНвчера в 14:47Bloomberg сообщил о тайной покупке южноевропейскими странами российской нефтиМосковский Комсомолецвчера в 14:57Стало известно о скрытых закупках российской нефтиSmotrim.ruвчера в 14:01Показать ещёОценить73Поделиться