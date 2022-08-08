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Bloomberg: Южная Европа и Средиземноморье тайно возобновили закупки российской нефти

Страны южной Европы и Средиземноморья тайно возобновили закупки сырой нефти из России.
Lenta.ru
Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости
По подсчётам агентства, общий объём поставок российской нефти в Европу составляет около 1,38 млн баррелей в сутки, что оценивается как наибольшее значение за последние пять недель.
RT на русском
По оценкам Блумберг, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ, предполагающего в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.
РИА Новости

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