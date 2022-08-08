По оценкам Блумберг, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ, предполагающего в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря 2022 года.
Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич обвинил Вооруженные силы Украины в ядерном терроризме и назвал удары по Запорожской АЭС несущими риск масштабной ядерной катастрофы.
Венгрия возьмет оплату на себя Крупнейшая нефтегазовая венгерская компания MOL начала переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита нефти через Украину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Американская компания Purina, входящая в Nestle, остановила продажу и производство в России кормов Friskies для кошек и собак, а также ряда продукции других брендов в связи с возникшими трудностями в логистике.