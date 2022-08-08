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Bloomberg: Южная Европа и Средиземноморье тайно закупают российскую нефть

Агентство отмечает, что за неделю - с 29 июля по 5 августа - объем поставок российской нефти из терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Турции и Италии достиг максимального за последние семь недель уровня.
Российская газета
Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости
По подсчётам агентства, общий объём поставок российской нефти в Европу составляет около 1,38 млн баррелей в сутки, что оценивается как наибольшее значение за последние пять недель.
RT на русском
По мнению авторов, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ.
URA.Ru

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