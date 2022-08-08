Агентство отмечает, что за неделю - с 29 июля по 5 августа - объем поставок российской нефти из терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Турции и Италии достиг максимального за последние семь недель уровня.
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали его офис и жилые помещения, где экс-глава государства останавливается во время пребывания в этой резиденции.
Хакеры обнародовали личные данные участников программы лояльности Tele2 – в «слитой» в сеть базе данных 7,5 млн строк информации, содержащей сведения о поле клиентов оператора, их именах, фамилиях, номерах телефона, адресах электронной почты.