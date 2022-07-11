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Bloomberg: африканские страны могут препятствовать наращиванию поставок газа в Евросоюз

Европа планирует увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить свою зависимость от российского топлива, однако именно страны континента рискуют поставить план под угрозу.
Lenta.ru
Отмечается, что богатые страны не хотят финансировать трубопроводы и производства, которые могли бы облегчить использование газа в самой Африке, а также не выполняют обещания по финансированию альтернативных источников энергии.
News.ru
В качестве примера Блумберг приводит данные, согласно которым СПГ-завод на острове Бонни-Айленд в Нигерии в прошлом году произвел достаточно газа, чтобы обеспечить на зиму энергией половину Великобритании.
РИА Новости
Утром 10 июля агентство Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявило, что Оттава передаст Берлину турбину для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России.
Известия

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Bloomberg: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз
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Bloomberg: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз
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Московский Комсомолец06:01
Bloomberg: страны Африки могут препятствовать увеличению поставок газа в ЕС
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