Отмечается, что богатые страны не хотят финансировать трубопроводы и производства, которые могли бы облегчить использование газа в самой Африке, а также не выполняют обещания по финансированию альтернативных источников энергии.
В качестве примера Блумберг приводит данные, согласно которым СПГ-завод на острове Бонни-Айленд в Нигерии в прошлом году произвел достаточно газа, чтобы обеспечить на зиму энергией половину Великобритании.
Утром 10 июля агентство Reuters со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона заявило, что Оттава передаст Берлину турбину для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса, на этой неделе его медиагруппа откажется в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа.