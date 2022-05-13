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Bloomberg: алмазная промышленность оказалась под угрозой из-за санкций против РФ

Алмазный рынок столкнулся с проблемами из-за санкций против «Алросы».
BFM.ru
Агентство отметило, что США закупают в Индии почти половину алмазов.
Ведомости
Индия по-прежнему экспортирует российские алмазы в США, поскольку нынешние запасы были получены до санкций.
Lenta.ru
Как сообщается, санкционные ограничения уже оказали негативное воздействие на работу одного из крупнейших центров огранки алмазов в мире, расположенного в индийском городе Сурат.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о проблемах в алмазной отрасли из-за антироссийских санкций
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Антироссийские санкции вызвали панику на мировом рынке алмазов
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