Энергетика
RT на русскомBloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире. Согласно полученным данным, 18 из 20 респондентов допускают падение цены на Brent до $20 за баррель и ниже, а цены на WTI могут упасть до диапазона $3—5 и ниже.
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Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.
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Политика
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Общество
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Общество
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
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Экономика
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Спорт
В Японию доставили олимпийский огонь
Олимпийский огонь доставили из Греции в Японию. Спецлайнер приземлился на военной базе Мацусима.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
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Транспорт
Автомобили ДПС получат штатные видеокамеры
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Общество
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Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов
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Врач-паразитолог не рекомендует запасаться крупами
В условиях всеобщей паники и ажиотажа с магазинных полок скупаются все товары в большом количестве, особенно продукты длительного срока хранения, такие как крупы.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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