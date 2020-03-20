с чего всё началось

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире. Согласно полученным данным, 18 из 20 респондентов допускают падение цены на Brent до $20 за баррель и ниже, а цены на WTI могут упасть до диапазона $3—5 и ниже.

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

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Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Политика Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Общество Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель Белый дом планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Происшествия После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.

Происшествия В Индии казнили участников группового изнасилования студентки Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.

Общество В Турции число заразившихся коронавирусом возросло до 359 человек Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о четвертой смерти от нового коронавируса в стране, общее число выявленных зараженных возросло за сутки почти вдвое и достигло 359.