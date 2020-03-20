Энергетика

RT на русскомRT на русскомBloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире. Согласно полученным данным, 18 из 20 респондентов допускают падение цены на Brent до $20 за баррель и ниже, а цены на WTI могут упасть до диапазона $3—5 и ниже.
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Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет
 Bloomberg.
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