Энергетика
RT на русскомBloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире. Согласно полученным данным, 18 из 20 респондентов допускают падение цены на Brent до $20 за баррель и ниже, а цены на WTI могут упасть до диапазона $3—5 и ниже.
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Общественные деятели потребовали принять экстренные меры из-за коронавируса
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Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 15%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
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Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что дистанционный формат работы, предусматривающий нахождение в домашних условиях, приведет к снижению физической активности и набору лишнего веса.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
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Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Экономика
Раскрыты детали антикризисного плана правительства России
Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости».
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Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Энергетика
Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
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Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
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В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
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Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
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В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
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В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
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Энергетика
Западные СМИ: Почему саудиты решили преподать России урок
По мнению автора публикации, готовность Москвы «воевать» с Эр-Риядом — «месседж» Вашингтону: США за последние годы стали крупнейшим в мире производителем нефти, при помощи санкций вытеснив с рынка российские компании, поэтому теперь Россия сделает с американскими то же самое.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.