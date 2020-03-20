с чего всё началось

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире. Согласно полученным данным, 18 из 20 респондентов допускают падение цены на Brent до $20 за баррель и ниже, а цены на WTI могут упасть до диапазона $3—5 и ниже.

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

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