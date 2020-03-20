с чего всё началось

Несмотря на рост нефтяных котировок за минувшие сутки ряд экспертов прогнозируют ухудшение обстановки на мировом рынке «черного золота». Причем настолько, что в их сценариях есть место даже отрицательным реальным ценам.

Аналитики допускают падение цен на нефть до 5 долларов

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Здоровье Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом Карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также Минздраве региона после того, как врач была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Гаджеты Nokia презентовала бюджетный смартфон Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.

Энергетика Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.

Энергетика Цены на нефть выросли после обвала К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.

Общество Еще четыре человека в России выздоровели от коронавируса В России зафиксировано 199 случаев заболевания. К утру 20 марта официально от коронавируса погибли 10 048 человек .

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Игры Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.