Энергетика
ИнтересантАналитики допускают падение цен на нефть до 5 долларов
Несмотря на рост нефтяных котировок за минувшие сутки ряд экспертов прогнозируют ухудшение обстановки на мировом рынке «черного золота». Причем настолько, что в их сценариях есть место даже отрицательным реальным ценам.
Читать в источнике
Оценить577
Подробнее о событии
Показать все источники
Нащупать дно: Производители нефти продолжат испытание низкими ценами
Национальная служба новостей07:19
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Комментарии
Политика
Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Культура
Настя Ивлева поместила в рот бычий пенис
Здоровье
Масштабный карантин введен в Ставрополе после заражения коронавирусом
Карантинный режим введен в инфекционной больнице, Ставропольском медуниверситете, а также Минздраве региона после того, как врач была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Гаджеты
Nokia презентовала бюджетный смартфон
Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.
Политика
Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским
Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил отказ Лукашенко признавать Крым российским.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Политика
Кремль опроверг возможность закрытия Москвы в связи с коронавирусом
В Кремле не обсуждается возможность закрытия Москвы в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях
«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — подчеркнули в ФАС.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Энергетика
Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии
Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
Энергетика
Цены на нефть выросли после обвала
К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
Общество
Депутаты Госдумы остались без столовой из-за профилактических мер
Столовая Государственной думы временно закроется с 19 марта в связи с профилактикой распространения коронавируса.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции
«РИА Новости» показало фотографию бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию.
Культура
Комик из Comedy Club не смог решить задачу из школьной программы
Москва, 20 марта 2020, 15:44 — REGNUM Простую задачу из школьной программы по математике не смог решить в прямом эфире шоу «Контакты» популярный российский комик Илья Соболев.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Экономика
ЦБ запретил взимать комиссии за переводы через СБП до 100 тысяч рублей
Сегодня, 20 января 2020 года, Центробанк РФ запретил банкам с 1 мая текущего года взимать комиссии за переводы через «Систему быстрых платежей» на сумму до 100 тысяч рублей.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Общество
Еще четыре человека в России выздоровели от коронавируса
В России зафиксировано 199 случаев заболевания. К утру 20 марта официально от коронавируса погибли 10 048 человек .
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Армия и оружие
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты.
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Игры
Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
Происшествия
Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Липецкой области
Жертвами возгорания стали три человека, в том числе двое детей.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
В пятницу TUI Россия сообщила, что вынуждено аннулирует туры в зарубежные страны с датой вылета с 20 марта по 30 апреля.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.