Энергетика

URA.RuURA.RuBloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg. В базовом сценарии банка закладывается понижение стоимости Brent в среднем до 17 долларов.
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с чего всё началось
Нефтяные трейдеры, переживающие обвал рынка на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса, сообщили, что ситуация может ухудшиться и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет
 Bloomberg.
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Нащупать дно: Производители нефти продолжат испытание низкими ценами

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Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

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Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

RT на русском02:45

Чем ниже стоимость нефти, тем хуже прогнозы

Аргументы неделивчера в 11:09
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В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова

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