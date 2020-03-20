Энергетика
RT на русскомBloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире. Согласно полученным данным, 18 из 20 респондентов допускают падение цены на Brent до $20 за баррель и ниже, а цены на WTI могут упасть до диапазона $3—5 и ниже.
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Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
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Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей
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Туроператор "TUI Россия" в связи с рекомендациями Ростуризма заявил о вынужденной аннуляции всех забронированных у компании туров за рубеж с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
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Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
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Здоровье
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Общество
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Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Елена Ваенга сообщила о рождении ребенка
Звезда российского шансона Елена Ваенга сообщила, что в их семье появился еще один ребенок.
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ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам
ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Авто
Volkswagen перекинет мостик от электрокара T2 к вэну I.D. Buzz
Модель Volkswagen T2 Elektrotransporter производилась с 1972 по 1979 год в разных версиях кузова: как микроавтобус, фургон и пикап с грузоподъёмностью в 800 кг.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Общество
В Самаре назвали сообщения о смерти женщины от коронавируса фейком
По информации оперштаба, речь идет о сообщении, в котором говорится, что в Самаре женщина в возрасте якобы умерла от запущенной стадии пневмонии, при этом у нее был обнаружен коронавирус.
Политика
На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Авто
Начнет действовать новый документ на автомобили в России
Все новые автомобили с конца марта 2020 года будут оснащены «этикеткой энергоэффективности», а также уже знакомыми россиянам паспортом транспортного средства, сервисной книжкой и руководством по эксплуатации.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
В Турции от коронавируса погиб третий человек
Стоит отметить, за последние три дня число заболевших COVID-19 в Турции увеличилось более чем в 10 раз — с 18 инфицированных 15 марта до 191 заболевшего человека 18 марта.
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Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM Отметку в $30 за баррель преодолела цена на нефть марки Brent, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.