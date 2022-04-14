Как отмечается, мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг по договорам, заключенным до 26 февраля.
Ранее, 8 апреля, Минобороны опубликовало документы, которые демонстрируют «жестокость и нечеловеческие методы достижения ложных целей» украинских националистов при освобождении Украинской ССР во время войны и первые послевоенные годы.
Начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью «Красной звезде» предупредил, что в настоящее время спецслужбы стран-членов НАТО стали активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и осуществляя их блокировку, если есть такая необходимость.
Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.
Как видно по фотографиям, опубликованным инсайдерским пабликом Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», у «базовой» Vesta нет вертикального, выглядывающего из-под торпедо экрана, а значит, новую мультимедийную систему действительно будут ставить только в топовых версиях модели.
Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум связанным с ним лицам в попытках "ослабить партнерство" Вашингтона со странами Европы и подорвать санкции Запада в отношении России, говорится в документах Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка.