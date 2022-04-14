Начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью «Красной звезде» предупредил, что в настоящее время спецслужбы стран-членов НАТО стали активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и осуществляя их блокировку, если есть такая необходимость.