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Bloomberg: авиакомпании РФ потенциально смогут выкупить самолеты у лизингодателей из ЕС

Принятая 8 апреля поправка к антироссийским санкциям Евросоюза создает потенциальную возможность того, что лизинговые компании смогут продать находящиеся в России самолеты российским авиакомпаниям.
ТАСС
Как отмечается, мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг по договорам, заключенным до 26 февраля.
ТАСС
Право собственности на самолет может быть передано после выплаты арендных (лизинговых) платежей.
ТАСС
Как заявила агентству в электронном письме представитель Еврокомиссии, передача права собственности является следствием произведения всех выплат по контракту, подписанному до введения санкций.
Независимая газета

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