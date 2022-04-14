Как отмечается, мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг по договорам, заключенным до 26 февраля.
Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что выплата, совершенная Россией 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 г. в рублях, а не в долларах США, противоречит условиям первоначальных контрактов.
Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.