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Bloomberg: авиакомпании РФ потенциально смогут выкупить самолеты у лизингодателей из ЕС

Принятая 8 апреля поправка к антироссийским санкциям Евросоюза создает потенциальную возможность того, что лизинговые компании смогут продать находящиеся в России самолеты российским авиакомпаниям.
ТАСС
Как отмечается, мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг по договорам, заключенным до 26 февраля.
ТАСС
Как заявила агентству в электронном письме представитель Еврокомиссии, передача права собственности является следствием произведения всех выплат по контракту, подписанному до введения санкций.
ТАСС
Право собственности на самолет может быть передано после выплаты арендных (лизинговых) платежей.
Независимая газета

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Российские авиакомпании смогут выкупить «застрявшие» в стране самолеты у лизингодателей из ЕС
Фонтанка.Ру15:21
Bloomberg допустило выкуп российскими авиакомпаниями самолетов у лизингодателей в Европе
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Bloomberg: авиакомпании РФ потенциально смогут выкупить самолеты у лизингодателей из ЕС
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