Газета.RuBloomberg: банки Германии ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РФБанки Германии откладывают дополнительные средства в ожидании массовых дефолтов на фоне сокращения поставок в страну российского газа.Газета.RuКредиторы боятся, что поставки газа через "Северный поток" могут не возобновиться после проведения технических работ.ПРАЙМКак заявили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.РИА Новости"Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБК ИнвестицииИА Красная ВеснаRuposters.ruРязань.ЛайфПодробнее о событииBloomberg: немецкие банки оказались перед угрозой массовых дефолтовМосковский Комсомолец09:34СМИ узнали о подготовке немецких банков к кризису из-за снижения поставок газаПРАЙМ08:08Bloomberg сообщает, что банки ФРГ ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РоссииАргументы недели09:03Bloomberg: банки Германии ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РФГазета.Ru08:58Bloomberg: в ФРГ ждут массовых дефолтов после сокращения поставок российского газаОреанда-Новости08:37Bloomberg: немецкие банки ждут массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РоссииРИА Новости08:17Немецкие банки готовятся к дефолту из-за снижения поставок газа из РоссииРоссийская газета09:26Показать ещёОценить113Поделиться