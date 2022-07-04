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Bloomberg: банки Германии ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РФ

Банки Германии откладывают дополнительные средства в ожидании массовых дефолтов на фоне сокращения поставок в страну российского газа.
Газета.Ru
Кредиторы боятся, что поставки газа через "Северный поток" могут не возобновиться после проведения технических работ.
ПРАЙМ
Как заявили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.
РИА Новости
"Газпром" ранее сократил прокачку топлива по экспортному маршруту, заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: немецкие банки оказались перед угрозой массовых дефолтов
Московский Комсомолец09:34
СМИ узнали о подготовке немецких банков к кризису из-за снижения поставок газа
ПРАЙМ08:08
Bloomberg сообщает, что банки ФРГ ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из России
Аргументы недели09:03
Bloomberg: банки Германии ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РФ
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Bloomberg: в ФРГ ждут массовых дефолтов после сокращения поставок российского газа
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Bloomberg: немецкие банки ждут массовых дефолтов после сокращения поставок газа из России
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Немецкие банки готовятся к дефолту из-за снижения поставок газа из России
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