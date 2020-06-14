Общество
Экономика сегодняBloomberg: безработица в США может стать «вечной»
Пока в одних секторах экономики вакансии появляются, в других их число сокращается еще более стремительно. Таким образом, безработица в США может стать "вечной", отмечает Bloomberg. По словам экспертов, 30% увольнений произошли в результате наблюдающегося в стране "шока перераспределения".
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Evo-rus.com 11:24
Футбол
Бывший игрок «Динамо» пожаловался на расизм в России
Газета.Ru 15:14
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Путешествия
В Ростуризме заявили о неготовности стран принимать туристов из РФ
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что зарубежные страны пока не подтвердили готовности принять туристов из России в июне.
РЕН ТВ вчера в 14:50
Армия и оружие
В состав ВМФ России принята атомная подлодка «Князь Владимир»
В состав Военно-морского флота России включен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Дождь 12 июня в 09:58
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Футбол
АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции
АЕК обыграл ОФИ в матче 28-го тура чемпионата Греции. В конце первого тайма Марко Ливайя забил первый гол.
Матч ТВ 14:14
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Биатлон
Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки
Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
Чемпионат вчера в 10:03
Кино
Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным актерским составом
Точную дату выхода седьмого сезона «Сватов» еще не называют. Ранее авторы сериала сообщили, что в седьмом сезоне будет 12 серий.
Shraibikus News 02:02
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru 13:47
Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru 12 июня в 22:12
Происшествия
Под Липецком сгорели дом, баня и сарай
ГТРК Липецк 11:36
Транспорт
В Москве откроются закрытые в период самоизоляции вестибюли метро
Закрытые в период самоизоляции 25 вестибюлей метро Москвы откроются утром 15 июня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
РИА Новости 12:41
Политика
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции
Вопросы здоровья выше экономики Власти Франции руководствовались гуманистическими принципами, поставив вопросы здоровья жителей страны выше интересов экономики, когда принимали решение о карантине в связи с распространением коронавируса, заявил Макрон.
ТАСС 15:40
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Политика
Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России
Президент России Владимир Путин рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.
РИА Новости 07:27
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53