Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняBloomberg: безработица в США может стать «вечной»

Пока в одних секторах экономики вакансии появляются, в других их число сокращается еще более стремительно. Таким образом, безработица в США может стать "вечной", отмечает Bloomberg. По словам экспертов, 30% увольнений произошли в результате наблюдающегося в стране "шока перераспределения".
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Футбол

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