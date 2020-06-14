Пока в одних секторах экономики вакансии появляются, в других их число сокращается еще более стремительно. Таким образом, безработица в США может стать "вечной", отмечает Bloomberg. По словам экспертов, 30% увольнений произошли в результате наблюдающегося в стране "шока перераспределения".

Bloomberg: безработица в США может стать «вечной»

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