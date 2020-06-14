Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняBloomberg: безработица в США может стать «вечной»

Пока в одних секторах экономики вакансии появляются, в других их число сокращается еще более стремительно. Таким образом, безработица в США может стать "вечной", отмечает Bloomberg. По словам экспертов, 30% увольнений произошли в результате наблюдающегося в стране "шока перераспределения".
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Экономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным

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Эксперты спрогнозировали «вечную» безработицу в США

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Lenta.ru12:21
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Месси установил очередной рекорд Примеры

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В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
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В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.
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В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

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Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
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Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
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