Общество
Экономика сегодняBloomberg: безработица в США может стать «вечной»
Пока в одних секторах экономики вакансии появляются, в других их число сокращается еще более стремительно. Таким образом, безработица в США может стать "вечной", отмечает Bloomberg. По словам экспертов, 30% увольнений произошли в результате наблюдающегося в стране "шока перераспределения".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Армия и оружие
ВКС России с воздуха разгромили позиции джихадистов в Сирии
ВКС России минувшей ночью нанесли удар по позициям джихадистов, готовившихся ринуться в атаку на укрепления сирийской правительственной армии.
Вечерний курьер 04:59
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели
«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Известия 14:00
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Игры
Sony показала новый PlayStation 5
Компания Sony провела презентацию и показала новый PlayStation 5. Онлайн-презентация The Future of Gaming прошла на YouTube.
Mockva.ru 11 июня в 17:42
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Игры
В Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved
В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved.
Piter.tv 04:40
Политика
Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России
По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело 06:21
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
RT на русском вчера в 14:35
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 13:45
Футбол
Месси установил очередной рекорд Примеры
ODDS.ru 01:26
Космос
SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая компании SpaceX запустила на орбиту 58 микроспутников Starlink, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:07
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Футбол
«Шальке» и «Байер» сыграли вничью в чемпионате Германии
"Шальке" в Гельзенкирхене сыграл вничью с леверкузенским "Байером" в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС Спорт 13:58
Фигурное катание
Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Газета.Ru 07:05
Здоровье
Медики Сыктывкара помогут коллегам из Воркуты в борьбе с коронавирусом
Около 50 врачей из Сыктывкара приедут в Воркуту, чтобы помощь местным медикам в борьбе с распространением коронавируса.
ТАСС 13:45
Общество
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
Происшествия
В Усинске число случаев коронавируса выросло до 432
За сутки прирост составил 21 случай, взято под наблюдение медиков 158 человек, сняли с учета 9. С 16 марта выздоровело 124 человека, на карантине сейчас находятся 986 местных жителей и приезжих.
ИА БНК вчера в 13:20
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления
«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.
RT на русском 14:15
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Происшествия
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка
Российская газета 03:58
Шоу-бизнес
Галина Ненашева: «Алла Пугачева выступала у меня на разогреве»
В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25