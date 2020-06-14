Общество
Газета.RuЭкономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным
Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.
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Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Культура
Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° 11 июня в 21:30
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Происшествия
На Ямале медведи вышли из леса в поселок
Медведи вышли из леса на кладбище поселка городского типа Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа.
Известия 10:44
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Россияне смогут получить выплаты без предоставления справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий без предоставления справок гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:14
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Театры
БДТ покажет первый спектакль в игре Minecraft
14 июня в 21:00 БДТ покажет Minecraft-спектакль «Вишневый сад».
Театрал 12:50
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета вчера в 11:16
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Политика
Сатановский объяснил решение США не предоставлять снимки по делу MH17
США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, когда решили не предоставлять новые данные по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
NewInform 08:06
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели
«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Известия 14:00
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Как сообщает издание "АиФ", на территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили вчера в 00:51
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Гаджеты
В Сети появились фото чехлов для всех моделей iPhone 12
Источник утверждает, что чехол для 6,1-дюймового iPhone 12 Pro будет совместим с 6,1-дюймовым iPhone 12 Plus (или Max).
3DNews 12 июня в 12:24
Авто
Названы седаны, которые могут стать альтернативой Hyundai Solaris
Составлен список седанов, которые могут рассматриваться как альтернативные модели для южнокорейского Hyundai Solaris.
Дни24 13:19
Происшествия
Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля
В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45