Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.

Экономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным

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