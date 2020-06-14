Общество
Экономика сегодняBloomberg: безработица в США может стать «вечной»
Пока в одних секторах экономики вакансии появляются, в других их число сокращается еще более стремительно. Таким образом, безработица в США может стать "вечной", отмечает Bloomberg. По словам экспертов, 30% увольнений произошли в результате наблюдающегося в стране "шока перераспределения".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
The GEEK 11 июня в 17:45
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Здоровье
В Коми зафиксировали суточный антирекорд заразившихся коронавирусом
Очередной антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом отметили в Республике Коми - 181 человек.
ТАСС 15:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Французы смогут ездить в страны ЕС с 15 июня
Поездки в соседние с Францией страны Евросоюза граждане страны смогут совершать с 15 июня.
News.ru 15:19
Политика
Путин заявил о поддержке поправок в Конституцию большинством россиян
Президент Владимир Путин уверен, что большинство жителей России разделяют позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию.
РИА Стрела 12 июня в 11:29
Футбол
«Реал» обыграл «Эйбар» в домашнем матче Примеры
Metaratings 15:25
Киберспорт
New World: MMO от Amazon Studios выходит в августе
Городской портал Новый Нижний 06:00
Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости 12:24
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com 08:06
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Футбол
Бывший игрок «Динамо» пожаловался на расизм в России
Газета.Ru 15:14
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн 06:38
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
В книге «Опережая некролог» Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова.
LentaChel.ru 10:07
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Политика
Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ
Глава государства подчеркнул, что прежнее поколение поляков боролись с коммунизмом не для того, чтобы на место одной идеологии пришла идеология уничтожения человечества.
ИА Красная Весна вчера в 08:44
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Футбол
Сборная России вспомнила победу над Саудовской Аравией на ЧМ-2018
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
Газета.Ru 11:18
Спорт
Трамп заявил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
Pravda.Ru 11:57
Путешествия
Ростуризм: российских туристов не ждут за рубежом раньше июля
Большинство зарубежных государств сообщает о неготовности принимать туристов из России в июне.
ТурДом 04:25
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс 06:27