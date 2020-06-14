Общество
Экономика сегодняBloomberg: безработица в США может стать «вечной»
Пока в одних секторах экономики вакансии появляются, в других их число сокращается еще более стремительно. Таким образом, безработица в США может стать "вечной", отмечает Bloomberg. По словам экспертов, 30% увольнений произошли в результате наблюдающегося в стране "шока перераспределения".
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Общество
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Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
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Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
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Экономика
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы
Между разведением и ловлей рыбы просят убрать границы Дальневосточные рыбодобытчики недовольны ограничениями на использование участков, они просят разрешить разводить рыбу и там, где идет промысел.
Коммерсантъ 18:00
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Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
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РБК 17:52
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv 12 июня в 12:50
Общество
Гендиректор музея толерантности назвал провокацией вакансию для славян
Объявление о поиске человека «славянской внешности» на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности было размещено субподрядчиком и является открытой провокацией, сообщил генеральный директор музея, раввин Александр Борода.
РБК 11:15
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EA анонсировала Star Wars Squadrons
В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что EA анонсировала Star Wars Squadrons.
Piter.tv 08:00
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес
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В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
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Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
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Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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ОАЭ отправят в июле свою первую миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля.
МИР 24 11 июня в 16:47
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Наставник «Сочи» оценил форму Кокорина
ProstoProSport 15:15
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Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01