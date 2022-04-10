Безработные граждане Британии находятся в самом уязвимом положении из-за значительного роста цен на электроэнергию и продукты питания, который связан с введенными против России санкциями, передает агентство Bloomberg.
"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что из-за укрепления курса рубля цены на некоторые категории товаров уже начали снижаться, однако пока только в сравнении с ценами на начало марта.