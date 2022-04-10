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Bloomberg: безработные британцы в пять раз сильнее пострадают от роста цен, чем занятые

Безработные граждане Британии находятся в самом уязвимом положении из-за значительного роста цен на электроэнергию и продукты питания, который связан с введенными против России санкциями, передает агентство Bloomberg.
FBM.ru
В конце марта канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак заявил о решении оказать поддержку трудоустроенным гражданам, а не тем, кто живет на пособия.
РИА Новости
Европейцам, как отмечает издание, действительно пришлось увеличить расходы, однако "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении".
РИА Новости
По сведениям агентства, с 1 апреля британцы вынуждены тратить большую часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг, так как цены на газ и электричество подскочили на 54%.
ПРАЙМ

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