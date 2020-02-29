Экономика
КоммерсантъBloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
500 богатейших людей мира за неделю потеряли $ 444 миллиарда из-за распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.БИЗНЕС Online00:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса
Российская газетавчера в 22:53
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
На Урале второклассник умер во время урока
В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Армия и оружие
Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных
В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства.
Общество
Россиян попросили отказаться от поездок за границу
Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Гаджеты
Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч
Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии
Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Киберспорт
Сетка плей-офф IEM Katowice по CS:GO
С 28 февраля по 1 марта пройдет плей-офф IEM Katowice 2020.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Авто
Volkswagen назвал комплектации нового Polo для РФ
Для покупки лифтбек будет доступен в четырех комплектациях с названиями Origin, Respect, Status и Exclusive.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Здоровье
ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Космос
Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Музыка
Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»
Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Гаджеты
В Китае поступил в продажу монструозный роутер Xiaomi
Гаджеты
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.