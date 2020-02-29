с чего всё началось

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

Политика МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.

Армия и оружие Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Общество В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.