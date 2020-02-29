Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
500 богатейших людей мира за неделю потеряли $ 444 миллиарда из-за распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg
.
БИЗНЕС Online00:15

Подробнее о событии

500 богатейших людей планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов из-за снижения биржевых индексов по всему миру

Эхо Москвы01:00

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

Коммерсантъвчера в 23:46

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд

ТАССвчера в 19:36

Bloomberg сообщил о потере богатейшими людьми $444 млрд за неделю

РБКвчера в 22:23

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 миллиарда

РИА Новостивчера в 21:38

Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса

Российская газетавчера в 22:53

Богатейшие люди мира потеряли 139 миллиардов долларов за один день

Новый мир26 февраля в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия

На Урале второклассник умер во время урока

В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
REGNUM 03:22
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

Турция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства.
Национальная служба новостей вчера в 16:55
Общество

Россиян попросили отказаться от поездок за границу

Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить.
Lenta.ru 00:50
Гаджеты

Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч

Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Dgl.ru 27 февраля в 03:20
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 27 февраля в 11:48
Политика

МИД России сообщил детали консультаций с Турцией по Сирии

Министерство иностранных дел России сообщило, что российская и турецкая стороны в ходе очередного раунда консультаций по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряжённости «на земле» в ходе борьбы с террористами.
RT на русском 03:22
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия 01:06
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Киберспорт

Сетка плей-офф IEM Katowice по CS:GO

С 28 февраля по 1 марта пройдет плей-офф IEM Katowice 2020.
Cyber.sports.ru вчера в 06:16
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 19:58
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Инфорос вчера в 04:53
Авто

Volkswagen назвал комплектации нового Polo для РФ

Для покупки лифтбек будет доступен в четырех комплектациях с названиями Origin, Respect, Status и Exclusive.
Tvoe-avto.com 26 февраля в 13:39
Общество

В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ 27 февраля в 23:52
Спорт

Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье

РИА Новости вчера в 15:28
Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Происшествия

В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Вести.Ru 01:50
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
ТАСС вчера в 15:19
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru вчера в 07:57
Здоровье

ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам

Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.
РИА Новости 02:36
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия вчера в 14:42
Футбол

Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут

В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:01
Космос

Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Известия 02:48
Происшествия

На Ямале несколько человек пострадали во время стрельбы в ресторане

URA.Ru 02:09
Музыка

Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»

Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Культуромания 00:58
Гаджеты

В Китае поступил в продажу монструозный роутер Xiaomi

Красная весна 03:10
Гаджеты

Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi

Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Актуальные Новости 27 февраля в 14:38
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное