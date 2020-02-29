За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Политика США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Происшествия Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.

Футбол Зенит — Локомотив 0:0 Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".

Биатлон СБР видит в реакции IBU на обыски попрание норм олимпийского движения Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте сообщил, что видит в ситуации с обысками в номерах членов сборной России во время чемпионата мира в Италии и реакции на это Международного союза биатлонистов (IBU) нарушение собственных прав и норм международного и олимпийского движения.

Политика Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.

Общество Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.

Единоборства Кадыров оценил удар Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.

Армия и оружие Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.

Политика Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".

Происшествия Татьяна Буланова прокомментировала драку на своем концерте Певица Татьяна Буланова рассказала, что не видела драки на своем концерте в Рязани, поэтому не стала останавливать выступление.