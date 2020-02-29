Экономика
КоммерсантъBloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса
Российская газетавчера в 22:53
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:58, Ашберн
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Общество
Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»
На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Политика
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Технологии
В России приступили к созданию первой многоразовой ракеты
Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) заявил о начале разработки лётного демонстратора первой в России многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ».
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был удален со скамейки запасных в матче 20 тура с "Зенитом".
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
В центре Москвы группа молодых людей устроила потасовку, сообщает Telegram-канал "Московские новости".
Биатлон
СБР видит в реакции IBU на обыски попрание норм олимпийского движения
Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте сообщил, что видит в ситуации с обысками в номерах членов сборной России во время чемпионата мира в Италии и реакции на это Международного союза биатлонистов (IBU) нарушение собственных прав и норм международного и олимпийского движения.
Футбол
Эксперты считают, что «Реал» победит «Барселону» в 26-м туре Примеры
Эксперты считают, что матч между «Барселоной» и «Реалом» получится результативным, сообщает «Рейтинг букмекеров».
Происшествия
В Париже из-за пожара эвакуировали Лионский вокзал
На юго-западе Парижа эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара неподалеку.
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным транспортом
Люксембург стал первым государством, полностью отменившим плату за проезд в общественном транспорте.
Политика
Пушков оценил просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Общество
Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла схватка с российским бойцом Александром Емельяненко.
Армия и оружие
Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе
Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
Футбол
Дубль Алонсо принес «Челси» ничью в матче с «Борнмутом»
Политика
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Кино
Бен Аффлек ради роли стал блондином
Сценарий к фильму написали Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Николь Холофсенер.
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала драку на своем концерте
Певица Татьяна Буланова рассказала, что не видела драки на своем концерте в Рязани, поэтому не стала останавливать выступление.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Теннис
Джокович выиграл турнир в Дубае
Футбол
Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Спартака»
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от столичного "Спартака" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24 .
Футбол
Александр Дюков: Сотрудничество «Газпрома» с «Зенитом» и СКА взаимовыгодно, а финансирование из бюджета считаю неправильным
Александр Дюков поделился видением финансирования спорта. В пример президент РФС привел сотрудничество «Зенита» и СКА с «Газпромом».