Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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500 богатейших людей мира за неделю потеряли $ 444 миллиарда из-за распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg
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