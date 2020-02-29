с чего всё началось

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

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Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.

Космос Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.

Происшествия Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.

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