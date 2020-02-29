с чего всё началось

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

Религия Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.

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Гаджеты Появились новые подтверждения разработки Microsoft Core OS В мае ожидается ежегодная конференция разработчиков Microsoft Build, но уже сейчас появилась новая утечка, которая ещё раз подтверждает планы относительно Windows Core OS (WCOS).

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Энергетика Brent опустилась в цене ниже $50 за баррель Распродажа затронула и фондовые рынки — еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI — ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется, свидетельствуют данные торгов.

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Религия Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.

Армия и оружие США помогут Турции воевать с Россией Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.