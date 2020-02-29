Экономика
КоммерсантъBloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
500 богатейших людей мира за неделю потеряли $ 444 миллиарда из-за распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.БИЗНЕС Online00:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса
Российская газетавчера в 22:53
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Армия и оружие
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.
Происшествия
Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Наука
Новый тип шизофрении обнаружили
Участниками международного эксперимента стали 307 пациентов с шизофренией и 364 здоровых человека не старше 45 лет.
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Гаджеты
Появились новые подтверждения разработки Microsoft Core OS
В мае ожидается ежегодная конференция разработчиков Microsoft Build, но уже сейчас появилась новая утечка, которая ещё раз подтверждает планы относительно Windows Core OS (WCOS).
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Политика
Скабеева раскритиковала Зеленского за отказ праздновать День Победы
Президент Украины Владимир Зеленский следует линии «гражданского общества» и «нациков», решив отказаться от празднования Дня Победы, заявила телеведущая Ольга Скабеева.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Энергетика
Brent опустилась в цене ниже $50 за баррель
Распродажа затронула и фондовые рынки — еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI — ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
На рейсе «Москва-Пекин» выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Посольство России в Пекине сообщило, что пассажир с подозрением на заражение COVID-19 был выявлен на рейсе "Аэрофлота" "Москва-Пекин".
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
В Минюсте обещают пересмотреть размер новых штрафов за нарушение ПДД
Больше всего недовольств высказывают автолюбители, так как санкции за нарушение ПДД в новом КоАП существенно возросли.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Религия
Завтра православные верующие встретят Прощеное воскресенье
Ну а сама дорога, возможно, могла стать последней. А потому проститься и простить друг другу обиды считалось столь важным.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Футбол
«Динамо» и «Спартак» представили форму на московское дерби
«Динамо» и «Спартак» показали форму, в которой сыграют в московском дерби в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Финансы
Изменения в законодательство о валютном регулировании одобрены правительством РФ
Правительством России одобрены изменения в законодательство о валютном регулировании, сообщается на сайте кабинета министров.
Общество
У Налогового управления США возникли вопросы к Олегу Тинькову
В феврале-апреле 2020 года в Лондоне пройдут судебные слушания, инициированные Налоговым управлением США, в которых примет участие российский предприниматель Олег Тиньков.