Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд

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