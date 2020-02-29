Экономика
ТАССBloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.
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Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Наука
Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад
Следы стоянок древних людей, относящиеся к периоду извержения супервулкана Тоба на острове Суматра, обнаружили на севере Индии на берегах реки Сон (одного из крупных притоков Ганга).
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Армия и оружие
Reuters: Турция не просила у НАТО помощи из-за эскалации в Идлибе
Турция не просила у НАТО помощи из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в Госдепартаменте.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и нескольких других стран.
Гаджеты
Genesis G70 получит новую приборную панель в 3D
Технология появится в седане Genesis G70 2020 в комплектации «Supreme» и «Sport». Остальные версии будут оснащены оригинальной панелью.
Политика
На Украине не собираются праздновать День Победы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
Экономика
«Нельзя ловить падающие ножи»: реакция частных инвесторов на обвал рынка
В конце 2018 года, после затяжного падения российского рынка мультипликатор P/E российского рынка составлял 5,7. Тогда это значение было минимальным за предыдущие пять лет.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Шоу-бизнес
Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе
Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Армия и оружие
Россия направила в Средиземное море 10 военных кораблей и 2 подлодки
Как оказалось, в настоящий момент в Средиземном море находится сразу 10 российских военных кораблей и две подводные лодки, которые могут стать решающим средством победы над боевиками.
Общество
В Азербайджане выявили больного коронавирусом россиянина
Пациент прибыл в Азербайджан из Ирана, где зафиксирована вспышка Covid-2019. Его состояние оценивается как стабильное.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Здоровье
В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Космос
Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр
Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Здоровье
В Британии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Великобритании, общее число заболевших, находящихся в стране, достигло 20 человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на главного врача Англии Криса Уитти.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Политика
Путин назначил дату голосования по Конституции
Президент поддержал предложение о проведении голосования уже в конце апреля текущего года. Об этом стало известно 26 февраля.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Экономика
В Мурманской области застройщики продают жилье себе в убыток
Семьи из Мурманской области погасят ипотеку быстрее всех по стране 20 01 2020 Как сообщает Российская Газета, примерно в трети регионов застройщики продают жилье себе в убыток.
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».