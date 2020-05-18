Коронавирус
RT на русскомBloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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На северо-востоке Китая 108 млн человек могут попасть под действие новых карантинных мер из-за возникновения нового очага заражения COVID-19 в этом регионе, пишет Bloomberg.Коммерсантъ12:30
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