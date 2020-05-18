с чего всё началось

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Наука Ухань находок: самый близкий к SARS-CoV-2 вирус отыскали в лаборатории По данным научных публикаций, самым близким к виновнику последней пандемии является сегодня штамм коронавируса RatG13.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 79

Здоровье Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе В настоящее время Россия занимает второе место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом, выводя Испанию и Италию из первой тройки. 11

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 214

Происшествия Около «зелёной зоны» в Багдаде взорвались две ракеты Две ракеты «упали непосредственно перед Зелёной зоной» — района Багдада, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства.

Армия и оружие Миссия ООН в Сомали отразила атаку террористов Атака осуществлялась 20 террористами «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одновременно с трех различных направлений.

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 32

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 72

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе. 437

Общество Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. 27

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 4

Авто В России дебютировала новая «ГАЗель» Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения. 137

Общество Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.

Культура «СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники» Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.

Общество Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 3

Здоровье Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом. 2

Общество В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного. 48