с чего всё началось

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 78

Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.

Общество Куряне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом До конца мая жители Курской области смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции. 247

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 56

Наука Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление Исследователи из Ратгерского университета в Соединенных Штатах выяснили, что происходящее сейчас глобальное потепление отличается от прошлых масштабных климатических изменений, передает Science Advances. 5

Наука В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.

Общество Хабиб Нурмагомедов впервые сообщил о состоянии отца Действующий чемпион промоушена UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец Абдулманап находится в тяжелом состоянии.

Наука Найдена самая большая в Африке коллекция древних следов человека В Танзании учеными найдено около 400 окаменелых человеческих следов, представляющих собой одну из самую большую коллекцию отпечатков древних людей, когда-либо обнаруженных на территории Африке. 3

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 103

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта. 10

Наука Создан способный изменять свойства различных поверхностей материал Сегодня в мире растет потребность в модификации поверхности различных материалов для их защиты и придания новых эксплуатационных характеристик, не влияя при этом на их основные свойства.

Экономика Рекордная распродажа американского госдолга Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин. 7,8K

Кино Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде Американская компания Buzz Bingo провела исследование, в котором попыталась выяснить самых сквернословящих актеров в голливудском кино.

Наука Ученые предупредили о глобальных извержениях вулканов Глобальными в научном мире считаются извержения, последствия которых люди чувствовали в иной части планеты.

Наука Змеи образуют стабильные социальные связи Результаты показали, что, помещенные в вольеры, змеи формировали группы, которые оставались стабильными.