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RT на русскомRT на русскомBloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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с чего всё началось
На северо-востоке Китая 108 млн человек могут попасть под действие новых карантинных мер из-за возникновения нового очага заражения COVID-19 в этом регионе, пишет Bloomberg
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