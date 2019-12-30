с чего всё началось

Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России. Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.

Хоккей Канада — Чехия 4:0 (1-й период) Вчерашние матчи на МЧМ-2020 в группе B упростили все расклады для сборной России: для выхода в плей-офф команду Брагина устроит только победа над Германией.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Политика Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией «Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Политика В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".

Политика Госдеп опроверг проникновение протестующих в посольство США в Багдаде Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, эвакуация сотрудников дипломатического ведомства не планируется, сообщает 31 декабря «РИА Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента.

Культура Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.