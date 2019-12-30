Общество

News.ruNews.ruBloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов

Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России. Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает
 «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
Дождь07:53

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«Би-би-си»: сообщения о минировании рассылает клиент криптобиржи Wex с Украины

Дождь07:53

ВВС напала на след автора месяца лжеминирований в России. Возможно, это житель Киева Сергей

Фонтанка.Ру09:15

Предполагаемым организатором отправки сообщений о минировании российских судов и школ может быть гражданин Украины

Эхо Москвы11:02

BBC: за массовыми угрозами взрыва в России может стоять украинец

News.ru09:55

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Lenta.ru09:55

«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

Коммерсантъ11:24

«Би-би-си»: ложные сообщения о минированиях отправляет живущий на Украине клиент биржи WEX

Новая газета09:03
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Хоккей

Канада — Чехия 4:0 (1-й период)

Вчерашние матчи на МЧМ-2020 в группе B упростили все расклады для сборной России: для выхода в плей-офф команду Брагина устроит только победа над Германией.
Sportmail.ru 05:33
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Общество

ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR

РБК Санкт-Петербург 04:26
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

Бывший глава автоконцерна «Nissan — Renault» Карлос Гон сбежал из Японии. По решению суда он находился под домашним арестом.
Пятый канал 03:40
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск 00:25
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
RT на русском 04:42
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Футбол

Портал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетия

Список из 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия огласил 31 декабря портал FourFourTwo.
Красная весна 09:50
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Известия 00:42
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Политика

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service вчера в 03:24
Политика

Госдеп опроверг проникновение протестующих в посольство США в Багдаде

Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, эвакуация сотрудников дипломатического ведомства не планируется, сообщает 31 декабря «РИА Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента.
Известия 12:50
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазов в Удмуртии.
ТАСС 12:24
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Культура

Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге

На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
РИА Новости вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
7Дней.ру 03:00
Политика

США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января

RT на русском 09:58
Общество

В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели

В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий была перекрыта трасса М-5.
Национальная служба новостей 12:59
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
РИА Новости 12:44
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Единоборства

Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
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Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
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Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Происшествия

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Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия

В Башкирии погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая

В Баймаке 30 декабря погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, учредитель Фонда святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета»,
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