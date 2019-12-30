Общество
News.ruBloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов
Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России. Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
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Хоккей
Канада — Чехия 4:0 (1-й период)
Вчерашние матчи на МЧМ-2020 в группе B упростили все расклады для сборной России: для выхода в плей-офф команду Брагина устроит только победа над Германией.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Общество
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан
Бывший глава автоконцерна «Nissan — Renault» Карлос Гон сбежал из Японии. По решению суда он находился под домашним арестом.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Футбол
Портал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетия
Список из 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия огласил 31 декабря портал FourFourTwo.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
Госдеп опроверг проникновение протестующих в посольство США в Багдаде
Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, эвакуация сотрудников дипломатического ведомства не планируется, сообщает 31 декабря «РИА Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента.
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазов в Удмуртии.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Культура
Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге
На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
Общество
В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели
В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий была перекрыта трасса М-5.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Единоборства
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Авто
Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха
Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
Происшествия
В Башкирии погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая
В Баймаке 30 декабря погиб 17-летний школьник из-за несчастного случая.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".