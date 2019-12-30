Общество
News.ruBloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов
Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России. Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:05, Ашберн
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik
Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Следствие предъявило бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой обвинение в заказном убийстве следователя.
Происшествия
Четыре здания загорелись на южном берегу Крыма
Экономика
«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store
Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева зимой автомобиля
Наука
Пещерный лев, наполеоновский генерал и завет Сергия Радонежского
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону
Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели 31 декабря телефонные переговоры.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Хоккей
Канада — Чехия 6:2 (3-й период)
Вчерашние матчи на МЧМ-2020 в группе B упростили все расклады для сборной России: для выхода в плей-офф команду Брагина устроит только победа над Германией.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Политика
Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите
Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Финансы
Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84%
Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Хоккей
Финляндия — Швейцария 2:4 (3-й период)
Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Происшествия
Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге
Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».