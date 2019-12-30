Общество

News.ruNews.ruBloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов

Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России. Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает
 «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.
Дождь07:53

Подробнее о событии

«Би-би-си»: сообщения о минировании рассылает клиент криптобиржи Wex с Украины

Дождь07:53

ВВС напала на след автора месяца лжеминирований в России. Возможно, это житель Киева Сергей

Фонтанка.Ру09:15

Предполагаемым организатором отправки сообщений о минировании российских судов и школ может быть гражданин Украины

Эхо Москвы11:02

BBC: за массовыми угрозами взрыва в России может стоять украинец

News.ru09:55

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Lenta.ru09:55

«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

Коммерсантъ11:24

«Би-би-си»: ложные сообщения о минированиях отправляет живущий на Украине клиент биржи WEX

Новая газета09:03
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Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
Известия 14:48
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:00
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Происшествия

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Lenta.ru 14:29
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Следствие предъявило бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой обвинение в заказном убийстве следователя.
Известия 05:33
Происшествия

Четыре здания загорелись на южном берегу Крыма

Политика Сегодня 08:21
Экономика

«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Интерфакс вчера в 03:11
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева зимой автомобиля

МедиаПоток вчера в 09:00
Наука

Пещерный лев, наполеоновский генерал и завет Сергия Радонежского

Индикатор 29 декабря в 14:05
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели 31 декабря телефонные переговоры.
Профиль 10:15
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 29 декабря в 05:38
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Хоккей

Канада — Чехия 6:2 (3-й период)

Вчерашние матчи на МЧМ-2020 в группе B упростили все расклады для сборной России: для выхода в плей-офф команду Брагина устроит только победа над Германией.
Sportmail.ru 05:33
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
RT на русском 12:56
Политика

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:30
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
РИА Новости 01:52
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Газета.Ru 05:25
Хоккей

Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера

Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Спорт-Экспресс 08:29
Финансы

Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84%

Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.
REGNUM 00:06
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Известия 08:57
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru вчера в 08:29
Хоккей

Финляндия — Швейцария 2:4 (3-й период)

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Чемпионат вчера в 16:30
Происшествия

Скончалась девушка героя мема про повара в Петербурге

Речь идет о молодом человеке, который стал героем Интернета благодаря видео «Повар спрашивает повара».
7 новостей 11:39
Происшествия

В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из-за проблем с двигателем

ТАСС 01:08
Игры

Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

Ридус 13:57
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Российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, учредитель Фонда святителя Василия Великого, глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого», учреждённой им в 2007 году, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета»,
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