Общество
News.ruBloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов
Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России. Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.
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с чего всё началось
Организатор рассылки сообщений о минировании зданий в российских городах живет на Украине, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.Дождь07:53
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Хоккей
Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hello Neighbor
Общество
Названы самые популярные блюда на Новый год в России
Происшествия
МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе
В результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД старший лейтенант полиции, сообщается на сайте МВД России.
Биатлон
Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Британское издание «The Times» опубликовало информацию, согласно которой ФИФА рассматривает изменения правил определения офсайда.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Наука
Внезапную смерть объяснили мутациями ДНК
Причины изменений в ДНК, вызывающих внезапную остановку сердца, учёные пока не определили.
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января
Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
Политика
Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Политика
Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию
В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Гаджеты
До анонса рассекречены характеристики новых процессоров Intel
Новые процессоры Intel Comet Lake-S ещё не вышли, но в сети уже появились полные характеристики 11 моделей линейки — от Core i3 до i9.
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырос в России
Со среды в России увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рост составил 7,5%, сообщает kp.ru.
Экономика
Максимальный размер долга по кредитам россиян ограничат с 1 января
С 1 января 2020 года в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания.