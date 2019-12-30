с чего всё началось

Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России. Сообщается, что только в Москве с 28 ноября 2019 года было эвакуировано свыше одного миллиона граждан.

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Происшествия МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе В результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД старший лейтенант полиции, сообщается на сайте МВД России.

Технологии Будущее — в цифрах и фактах 1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Гаджеты До анонса рассекречены характеристики новых процессоров Intel Новые процессоры Intel Comet Lake-S ещё не вышли, но в сети уже появились полные характеристики 11 моделей линейки — от Core i3 до i9.

Энергетика «Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.