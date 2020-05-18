Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Как передает агентство, власти ввели жесткие карантинные меры на северо-востоке страны.
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с чего всё началось
Около 108 миллионов человек в северо-восточном регионе Китая вернули в условия карантина из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в стране, сообщает Bloomberg
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