Коронавирус
РИА НовостиBloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Как передает агентство, власти ввели жесткие карантинные меры на северо-востоке страны.
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с чего всё началось
Около 108 миллионов человек в северо-восточном регионе Китая вернули в условия карантина из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в стране, сообщает Bloomberg.Газета.Ru11:42
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