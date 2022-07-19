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Bloomberg: бывшее подразделение «Газпрома» GM&T Singapore пропустило поставки СПГ в Индию

Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости
Как утверждают источники агентства, между компаниями существует договоренность о поставках примерно 40 грузов в 2022 году.
ФАН
Правительство Германии 4 апреля временно взяло под управление Gazprom Germania, переименовав в SEFE (Securing Energy for Europe).
ФАН
GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.
РИА Новости

Подробнее о событии

Индия недополучила СПГ от бывшего подразделения «Газпрома» GM&T Singapore
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