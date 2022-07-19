Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
РЖД направили в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, считая, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей холдинга выполнять социально значимые, гуманитарные функции, сообщает компания.
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили украинского корректировщика, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в населенных пунктах Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком, сообщает РИА "Новости".