Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
GM&T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам, отметили источники, добавив, что индийская компания находится в поиске альтернатив, включая прямые поставки из России.
GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотников ближнего и среднего радиуса действия по всей протяженности фронта в Донецкой народной республике (ДНР).
В следующий тур выборов на пост премьер-министра Великобритании прошли экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.