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Bloomberg: бывшее подразделение «Газпрома» GM&T Singapore пропустило поставки СПГ в Индию

Принадлежавшая ранее "Газпрому" GM&T Singapore Pte пропустила несколько запланированных поставок сжиженного природного газа (СПГ) индийской государственной газовой компании GAIL India, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости
"У компании есть соглашение на поставку около 40 грузов в этом году, обычно по три-четыре в месяц, в рамках долгосрочного соглашения", - пишет Bloomberg.
Газета.Ru
GM&T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам, отметили источники, добавив, что индийская компания находится в поиске альтернатив, включая прямые поставки из России.
РИА Новости
GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о срочном подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 миллионов тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса, уточнили источники.
РИА Новости

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