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Bloomberg: цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФ

Последствия отказа от экспорта дизельного топлива из России уже хорошо видны автомобилистам в Западной Европе.
Lenta.ru
Теперь, как в среду сообщило агентство Bloomberg, стоимость дизеля выше, чем бензина.
ТАСС
В частности, 14 марта средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Германии составляла €2,312 за литр, что на 5,3 евроцента выше, чем средняя цена за литр бензина марки Euro super-95.
ТАСС
Большинство государств Европейского союза, по информации агентства, находятся в схожих условиях - дизельное топливо стоит дороже бензина в 17 из 27 стран сообщества.
ТАСС

Подробнее о событии

Цены на дизель в Европе превысили стоимость бензина
Общественная служба новостей09:21
Дизельное топливо стало стоить дороже бензина в 17 из 27 стран ЕС
Lenta.ru08:58
Bloomberg: цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФ
ТАСС05:35
Дизель на АЗС Европы дороже бензина
Нефтегазовая вертикаль05:52
Bloomberg (США): большинство европейцев теперь платят за дизельное топливо больше, чем за бензин
ИноСМИ05:39
Bloomberg: цена на дизель превысила стоимость бензина во многих странах ЕС
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