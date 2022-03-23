ТАССBloomberg: цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФПоследствия отказа от экспорта дизельного топлива из России уже хорошо видны автомобилистам в Западной Европе.Lenta.ruТеперь, как в среду сообщило агентство Bloomberg, стоимость дизеля выше, чем бензина.ТАССВ частности, 14 марта средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Германии составляла €2,312 за литр, что на 5,3 евроцента выше, чем средняя цена за литр бензина марки Euro super-95.ТАССБольшинство государств Европейского союза, по информации агентства, находятся в схожих условиях - дизельное топливо стоит дороже бензина в 17 из 27 стран сообщества.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦены на дизель в Европе превысили стоимость бензинаОбщественная служба новостей09:21Дизельное топливо стало стоить дороже бензина в 17 из 27 стран ЕСLenta.ru08:58Bloomberg: цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФТАСС05:35Дизель на АЗС Европы дороже бензинаНефтегазовая вертикаль05:52Bloomberg (США): большинство европейцев теперь платят за дизельное топливо больше, чем за бензинИноСМИ05:39Bloomberg: цена на дизель превысила стоимость бензина во многих странах ЕСNews.ru08:00Показать ещёОценить49Поделиться