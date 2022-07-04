Агентство приводит слова главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, отметившего, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, "которое однажды может помочь стабилизировать рынок".
Следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников гражданину Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.
Президент США Джо Байден, комментируя случай со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), заявил, что не собирается прекращать борьбу с «эпидемией вооруженного насилия», передает пресс-служба Белого дома.