Агентство приводит слова главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, отметившего, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, "которое однажды может помочь стабилизировать рынок".
Новым главой правительства Херсонской области стал бывший первый зампредседателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев, сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона в своем Telegram-канале.
Федеральная служба безопасности РФ объявила предостережение россиянину, который переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, помогающего украинским силовикам, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области.