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Bloomberg: цена на газ в Европе выросла из-за забастовки в Норвегии

Очередное повышение цены на газ в Европе произошло из-за забастовки рабочих в Норвегии.
Газета.Ru
Как сообщила Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG), в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник.
РИА Новости
Агентство приводит слова главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, отметившего, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, "которое однажды может помочь стабилизировать рынок".
РИА Новости
В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
РИА Новости

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