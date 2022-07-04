Агентство приводит слова главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, отметившего, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, "которое однажды может помочь стабилизировать рынок".
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
В частном секторе Таганрога загорелся частный дом на площади 70 кв. м. Причиной пожара стал беспилотный летательный аппарат, упавший на крышу дома, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Участники научных коллабораций ATLAS и CMS опубликовали пока самые точные данные по всем физическим свойствам бозона Хиггса, в том числе по характеру его взаимодействий с другими переносчиками фундаментальных взаимодействий.