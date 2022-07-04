Будьте в Плюсе

Bloomberg: цена на газ в Европе выросла из-за забастовки в Норвегии

Очередное повышение цены на газ в Европе произошло из-за забастовки рабочих в Норвегии.
Газета.Ru
Как сообщила Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG), в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник.
РИА Новости
Агентство приводит слова главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, отметившего, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, "которое однажды может помочь стабилизировать рынок".
РИА Новости
Как сообщает Блумберг, 35-40% общего потребления газа в ФРГ приходится на промышленность.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Bloomberg: забастовка норвежских работников вызвала рост стоимости газа в Европе
Экономика сегоднявчера в 09:51
Европейский газ дорожает на фоне новостей о забастовке в Норвегии
REGNUMвчера в 06:00
Забастовка в Норвегии вызвала рост цен на газ в Европе
Общественная служба новостейвчера в 09:01
Bloomberg: причиной нового роста цен на газ в ЕС стала забастовка работников в Норвегии
ПРАЙМвчера в 08:22
Решения Путина привели к новым рекордам стоимости газа в Европе
Readovka Newsвчера в 06:37
Bloomberg: цена на газ в Европе выросла из-за забастовки в Норвегии
Газета.Ruвчера в 09:48
Сначала Техас, теперь — Норвегия: газ упорно дорожает, провоцируя волнения в Германии
Евразия Dailyвчера в 03:40

Интересное

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в США

Подозреваемый в стрельбе на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) Роберт Кримо задержан полицией.
REGNUM20:26

Эксперт Иванова-Швец заявила, что россияне смогут «докупить стаж» для выхода на пенсию

По словам собеседницы издания, до 2024 года в стране действует переходный период — для каждого года выхода на пенсию установлено определённое количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов.
RT на русском20:41

ВС РФ усилили противоракетную оборону Крымского моста

Российские военные усилили противоракетную оборону Крымского моста при помощи барж с уголковыми отражателями в районе арок.
Главный региональный18:57

ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию через Казахстан

Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal, зарегистрированная в Люксембурге, начала поставлять сталь в Россию с 10 июня.
Коммерсантъвчера в 14:34

FT: в Британии могут закрыться предприятия в случае нехватки газа

В Великобритании может закрыться часть предприятий, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России прекратятся.
Газета.Ru18:07

Федор Бондарчук исполнит главную роль в фильме о путешественнике Федоре Конюхове

Главного героя — Федора Конюхова — сыграет популярный актер Федор Бондарчук, который по совместительству выступает еще и продюсером данной ленты.
Центральная Служба Новостейвчера в 11:07

Губернатор Алиханов предложил подарить назвавшему Балтику внутренним морем НАТО Дуде карту

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО.
РИА Новости20:03

Bloomberg: Турция расследует происхождение зерна на сухогрузе под российским флагом

Власти Турции проводят расследование происхождения зерна на борту сухогруза «Жибек жолы», сообщили источники Bloomberg.
Коммерсантъ17:59

Защитник «Динамо» Иван Ордец ведет переговоры с «Базелем»

Защитник «Динамо» Иван Ордец ведет переговоры с «Базелем».
Sports.ruвчера в 16:48

Лидер партии ХДС Мерц допустил борьбу между странами Европы за распределение газа

Дефицит "голубого топлива" в Европе может спровоцировать "битву за распределение" газа среди европейских стран, об этом, как передает газета Die Welt, заявил в интервью изданию NOZ лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.
РИА Новости18:24