Аналитики американского банка Citigroup полагают, что цена на нефть марки Brent к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель, а в завершении 2023 года цена может обрушиться до $45 за баррель, если начнется спад спроса из-за возможной рецессии.
«Для нефти исторические данные свидетельствуют о том, что спрос на нефть становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий. Но цены на нефть падают во все рецессии примерно до предельных издержек», — считают в Citigroup.
Цены на нефть в этом году подскочили до многолетних максимумов на фоне активного экономического восстановления после пандемии COVID-19 и рисков сокращения предложения из-за геополитической напряженности.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в "Сахалине-2".
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправку о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.