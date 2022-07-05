Аналитики американского банка Citigroup полагают, что цена на нефть марки Brent к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель, а в завершении 2023 года цена может обрушиться до $45 за баррель, если начнется спад спроса из-за возможной рецессии.
Исторические данные показывают, что спрос на нефть становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий, однако во времена любых рецессий цены на нефть падают, сообщили в своем отчете аналитики Citigroup.
Сокращение ежедневных поставок на три миллиона баррелей поднимет эталонные цены на нефть до 190 долларов, в то время как при наихудшем сценарии в пять миллионов баррелей нефть будет стоить уже 380 долларов.
Как удалось выяснить, речь идёт фактически о барже, на которой смонтированы уголковые отражатели, что является дополнительным средством усиления противоракетной и противовоздушной обороны Крымского моста из-за существующей угроза нападения.
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.
Грузоотправители могут заработать около $1,6 млн за перевозку российской нефти на танкере из порта Козьмино (Приморье) в Китай, что примерно в три раза больше, чем до начала спецоперации России на Украине, сообщил Bloomberg.