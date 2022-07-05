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Bloomberg: цена на нефть к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель

Аналитики американского банка Citigroup полагают, что цена на нефть марки Brent к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель, а в завершении 2023 года цена может обрушиться до $45 за баррель, если начнется спад спроса из-за возможной рецессии.
ТАСС
Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 9:55 мск, нефть марки Brent с поставкой в сентябре торгуется около $113 за баррель.
ТАСС
Исторические данные показывают, что спрос на нефть становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий, однако во времена любых рецессий цены на нефть падают, сообщили в своем отчете аналитики Citigroup.
Forbes
Сокращение ежедневных поставок на три миллиона баррелей поднимет эталонные цены на нефть до 190 долларов, в то время как при наихудшем сценарии в пять миллионов баррелей нефть будет стоить уже 380 долларов.
Lenta.ru

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