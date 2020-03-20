Энергетика
URA.RuBloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg. В базовом сценарии банка закладывается понижение стоимости Brent в среднем до 17 долларов.
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Нащупать дно: Производители нефти продолжат испытание низкими ценами
Национальная служба новостей07:19
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